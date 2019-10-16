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Приняли за "ночных бабочек": российских туристок со скандалом "завернули" в аэропорту

Россиянок задержали на таможне и отправили в подвальное помещение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Россиянок приняли за проституток и не пустили в Южную Корею
Россиянок приняли за проституток и не пустили в Южную Корею
Фото: Depositphotos

Сотрудники аэропорта в Сеуле приняли российских туристок за проституток и не пропустили их в Южную Корею. Девушек задержали на таможне и отвели в подвальное помещение. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил Telegram-канал Mash.

На обнародованном видео девушка рассказывает, как ее вместе с другими россиянками задержали на таможне и отправили в подвальное помещение. "Они сказали, что все девушки российские приезжают работать, кто в караоке, кто проститутками, вы не похожи на туриста, докажите, что вы – турист", – заявила потерпевшая.

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Одна из гражданок РФ смогла сразу улететь на родину. Остальным пришлось провести в подвале от одного дня до недели.

У девушек при себе были все необходимые документы, в том числе маршрутный лист, подтверждение брони на проживание и обратный билет, передает сайт VSE42.RU. Однако доказать местным властям свою непричастность к занятиям проституцией было невозможно. Отмечается, что вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников после случившегося собирается направить в посольство Южной Кореи обращение с просьбой разъяснить ситуацию.

Напомним, китаянки застряли в аэропорту из-за обезображенных лиц после пластики. Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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