"Приземлился на живот": мужчина выжил благодаря лишнему весу

Колин Хейз спускался по лестнице в уборную, оступился и упал

61-летний Колин Хейз из британского города Борнмут, графство Дорсет, упал с лестницы в пабе The Christopher Creeke и выжил благодаря большому животу. Мужчина провел четыре дня в больнице под наблюдением медиков, после чего его выписали.

"Я не помню, как все произошло. Доктора уверяют меня, что будь я худее, вероятно, был бы уже мертв. Мог приземлиться прямо на голову", – рассказывает британец в интервью газете The Sun.

Как сообщается, инцидент произошел в августе 2019 года. Колин Хейз спускался по лестнице в туалет, оступился и упал. В больнице у него обнаружили внутримозговое кровоизлияние. Со слов врачей, ожирение спасло его от смерти, поскольку толстый живот смягчил удар при падении.

Ожирение спасло мужчину от смерти Фото: BNPS Ожирение спасло мужчину от смерти Фото: BNPS Ожирение спасло мужчину от смерти Фото: BNPS Ожирение спасло мужчину от смерти Фото: BNPS 1/4

Колин все же планирует в скором времени избавиться от лишнего веса. На данный момент мужчина успел похудеть на 12,7 килограмма.

По статистике ВОЗ, людей с ожирением становится все больше – смотрите видео:

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, почему люди с возрастом набирают вес. Кроме этого, мы писали, как избавиться от привычки переедать.

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