Пробовать бургеры: появилась работа мечты с зарплатой в тысячу долларов за день

Предложения от соискателей принимают до 20 августа, а результаты объявят 29 августа

Дегустатору бургеров в США предлагают платить тысячу долларов Фото: Pixabay

Американская сеть фастфудов Farmer Boys открыла вакансию дегустатора бекона. Об этом сообщила пресс-служба заведения в своем Instagram.



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Претендентам на эту работу необходимо объяснить, почему только они должны работать там, а также опубликовать в Instagram заявку с хэштегом #FarmerBoysBaconIntern. Предложения от соискателей принимают до 20 августа, а результаты объявят 29 августа.

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Как сообщают представители Farmer Boys, в обязанности их нового работника входит дегустация всех блюд с беконом из меню. По словам работодателей, на этой должности удержится только тот, кто сможет проверить каждый ломтик бекона в бургерах и салатах. Эксперт должен оценивать блюда еще на стадии разработки. Платить обещают тысячу долларов за один день работы.

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