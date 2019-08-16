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Пробовать бургеры: появилась работа мечты с зарплатой в тысячу долларов за день

Предложения от соискателей принимают до 20 августа, а результаты объявят 29 августа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:06
Дегустатору бургеров в США предлагают платить тысячу долларов
Дегустатору бургеров в США предлагают платить тысячу долларов
Фото: Pixabay

Американская сеть фастфудов Farmer Boys открыла вакансию дегустатора бекона. Об этом сообщила пресс-служба заведения в своем Instagram.
 

INSTAGRAM

Претендентам на эту работу необходимо объяснить, почему только они должны работать там, а также опубликовать в Instagram заявку с хэштегом #FarmerBoysBaconIntern. Предложения от соискателей принимают до 20 августа, а результаты объявят 29 августа. 

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Как сообщают представители Farmer Boys, в обязанности их нового работника входит дегустация всех блюд с беконом из меню. По словам работодателей, на этой должности удержится только тот, кто сможет проверить каждый ломтик бекона в бургерах и салатах. Эксперт должен оценивать блюда еще на стадии разработки. Платить обещают тысячу долларов за один день работы. 

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Ранее мы сообщали, что на популярном среди туристов мексиканском курорте в городе Канкун появилась необычная вакансия – "Директор приключений" с зарплатой 10 000 долларов в месяц. Среди "должностных обязанностей" – останавливаться в гостиницах и жить в Канкуне с марта по август 2018 году с покрытием всех расходов.

Также мы писали, что в России ищут испытателя дивана. Как говорится в объявлении, компания открыла эту позицию потому, что "испытывает диваны не только в собственных лабораториях, но и в условиях реальной жизни".

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Источник: Сегодня
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