Пропавшего полтора года назад пса хозяин нашел в другом конце страны

Неизвестно, как псу удалось остаться живым

Пес. Фото: pixabay

В США обнаружили пропавшую полтора года назад собаку на другом конце страны, сообщает The Independent.

Хаски по кличке Синатра коричнево-белой окраски пропал из дома семьи Уиллис в боро Нью-Йорка Бруклине в 2016 году, вскоре после смерти своей 14-летней хозяйки Зион. Отец девочки, Лезмор, обыскал весь город в надежде найти собаку, но спустя несколько месяцев поисков он сдался.

Однако в ноябре этого года в штате Флорида Синатру обнаружила 13-летняя Роуз Верилл. Ее родители с помощью подруги семьи Жанны Бальди смогли отыскать хозяина.

Бальди написала всем подходящим людям на Facebook. Среди них оказался и Лезмор Уиллис. Он подтвердил, что действительно потерял собаку. Женщина убедилась в этом после того, как он рассказал о том, что пес хромает на правую заднюю лапу и поделился его фотографией.

"Я даже не могла представить, что пес из Бруклина! Я написала Лезмору, но не думала, что из этого выйдет толк, когда увидела, где он живет", — призналась Бальди.

Каким образом Синатра преодолел такое расстояние и остался жив, остается неизвестным.

Напомним, найден необычный пес с мордой убийцы: невероятное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера. Собака приняла своего собрата за овцу и принялась пасти его.

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