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Пропавший кот вернулся домой и сильно удивил хозяйку: фото

Девушка удивилась, когда узнала, как далеко убежал ее любимец

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:55

49-летняя жительница британского города Рочестер, графство Кент, по имени Линн Эшман обнаружила на дороге бездомного кота и решила забрать его себе. Позже женщина заметила, что бездомный питомец чипирован, и отнесла его в ветеринарную клинику. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как выяснилось, черно-белый шестилетний кот по кличке Маршалл сбежал от хозяйки в английской деревне Дарвен, графство Ланкашир. Линн обнаружила его спустя несколько месяцев после пропажи в сотнях километров от дома. Женщина вышла на связь с хозяйкой Маршалла – 27-летней Сэм Спрэгг. Девушка удивилась, когда узнала, как далеко убежал ее любимец. От ее дома до того места, где кота нашли, было более 420 километров.

Кот по кличке Маршалл
Фото: SWNS
Кот по кличке Маршалл
Фото: SWNS
Кот по кличке Маршалл
Фото: SWNS
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"Я бы хотела узнать, как он попал в Кент. Это какая-то мистика. Полагаю, он мог запрыгнуть в чей-то грузовик. Я так счастлива, что он в полном порядке. Я скучала по нему и не могла дождаться, когда он вернется домой", – рассказывает хозяйка кота, отмечая, что Маршалл и до этого убегал из дома, но через несколько дней возвращался.

Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу

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Напомним, ранее мы рассказывали о коте из приюта, который чудом спас семейство от смертельной опасности. Также сообщалось, как черный кот выжил после пожара и довел хозяина до слез.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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