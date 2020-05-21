Пропавший кот вернулся домой и сильно удивил хозяйку: фото
Девушка удивилась, когда узнала, как далеко убежал ее любимец
49-летняя жительница британского города Рочестер, графство Кент, по имени Линн Эшман обнаружила на дороге бездомного кота и решила забрать его себе. Позже женщина заметила, что бездомный питомец чипирован, и отнесла его в ветеринарную клинику. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Как выяснилось, черно-белый шестилетний кот по кличке Маршалл сбежал от хозяйки в английской деревне Дарвен, графство Ланкашир. Линн обнаружила его спустя несколько месяцев после пропажи в сотнях километров от дома. Женщина вышла на связь с хозяйкой Маршалла – 27-летней Сэм Спрэгг. Девушка удивилась, когда узнала, как далеко убежал ее любимец. От ее дома до того места, где кота нашли, было более 420 километров.
"Я бы хотела узнать, как он попал в Кент. Это какая-то мистика. Полагаю, он мог запрыгнуть в чей-то грузовик. Я так счастлива, что он в полном порядке. Я скучала по нему и не могла дождаться, когда он вернется домой", – рассказывает хозяйка кота, отмечая, что Маршалл и до этого убегал из дома, но через несколько дней возвращался.
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Напомним, ранее мы рассказывали о коте из приюта, который чудом спас семейство от смертельной опасности. Также сообщалось, как черный кот выжил после пожара и довел хозяина до слез.
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