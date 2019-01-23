Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Проснувшийся раньше времени от спячки еж облысел из-за стресса: фото

Животное разбудили клещи, которые поселились у него в ушах

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:02
Еж Фото: pixabay
Еж
Фото: pixabay

Необычный инцидент произошел в центре спасения животных Cuan Wildlife Rescue британского города Мач-Венлок, графство Шропшир. Зоозащитники заявили, что один из их питомцев – еж по кличке Медведь – проснулся от спячки раньше времени и облысел из-за сильного стресса. Он очень замерз, проголодался и страдал от жажды.

"Обычно в октябре эти животные погружаются в спячку и не выходят из гнезда до апреля, пока температура воздуха не повысится до 15 градусов. Когда Медведь проснулся, мы поставили перед ним кошачий корм, и он много съел, – рассказывает изданию Daily Mail менеджера местного центра Фрэн Хилл.

Женщина добавляет, что работает в Cuan десять лет и видела 6-7 лысых ежей. "Все они теряли от 65 до 70 процентов иголок. У Медведя выпало около 97 процентов. Ситуация никогда не была настолько плохой", – утверждает специалист.

Медведя разбудили клещи, которые поселились у него в ушах, полагает Хилл. Из-за паразитов, холода и несвоевременного пробуждения еж разволновался, и у него стали выпадать иголки. Сейчас животному каждый день делают массаж с алоэ, чтобы улучшить кровообращение кожи, и раз в неделю моют специальным антибактериальным шампунем. Когда он поправится, его отпустят на волю.

Напомним, ранее полицейские освободили пьяного ежика, застрявшего в мусорном баке. Также сайт "Сегодня" рассказывал, как два ежа напились до полусмерти яичным ликером.

Еще несколько материалов по теме:
В Британии массово спасают ежиков В Украине процветает нелегальная торговля животными В Житомире раненая рысь сама пришла в больницу
животные Великобритания курьез ежи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Белый медведь ласково гладит собаку по голове — милое видео
Белый медведь ласково гладит собаку по голове — милое видео
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 09:28Fun

23 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:46Афиша

Боксеры, красотки и пианист: что посмотреть в кино на этой неделе

Сегодня, 07:45Стиль

Снова с голыми коленками: еще одно очень короткое платье Брижит Макрон

Вчера, 14:07Fun

День Соборности Украины 2019: история праздника

Вчера, 12:38Fun

22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 07:31Психология

Раскрыт секрет воспитания умного и успешного ребенка

21 январяТехно

Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

21 январяСтиль

Без мужа, но как всегда стильная: Елизавета II пришла на службу в церковь

21 январяFun

Невеста на свадьбе получила пулю, но продолжила торжество

21 январяАфиша

Съемки "Фантастических тварей 3" отложены

21 январяСтиль

Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах

21 январяШоу-бизнес

Эксклюзивное интервью с Сиршей Ронан: о семейных проблемах актеров и своих кумирах

21 январяТехно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

20 январяТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

20 январяFun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

20 январяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

Новости партнеров

Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
"Дрожат руки": Марина Узелкова сообщила о разводе
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
Ловим тренд: самые модные детские прически 2019 для мальчиков
Ловим тренд: самые модные детские прически 2019 для мальчиков
Крымская сказка о
Крымская сказка о "ведьме" СССР - Марии Капнист
Декор из ненужных вещей: что можно сделать своими руками
Декор из ненужных вещей: что можно сделать своими руками
Самые красивые бегуньи и куча мужчин, желающих познакомиться
Самые красивые бегуньи и куча мужчин, желающих познакомиться