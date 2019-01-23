Проснувшийся раньше времени от спячки еж облысел из-за стресса: фото

Животное разбудили клещи, которые поселились у него в ушах

Еж Фото: pixabay

Необычный инцидент произошел в центре спасения животных Cuan Wildlife Rescue британского города Мач-Венлок, графство Шропшир. Зоозащитники заявили, что один из их питомцев – еж по кличке Медведь – проснулся от спячки раньше времени и облысел из-за сильного стресса. Он очень замерз, проголодался и страдал от жажды.

"Обычно в октябре эти животные погружаются в спячку и не выходят из гнезда до апреля, пока температура воздуха не повысится до 15 градусов. Когда Медведь проснулся, мы поставили перед ним кошачий корм, и он много съел, – рассказывает изданию Daily Mail менеджера местного центра Фрэн Хилл.

Женщина добавляет, что работает в Cuan десять лет и видела 6-7 лысых ежей. "Все они теряли от 65 до 70 процентов иголок. У Медведя выпало около 97 процентов. Ситуация никогда не была настолько плохой", – утверждает специалист.

Медведя разбудили клещи, которые поселились у него в ушах, полагает Хилл. Из-за паразитов, холода и несвоевременного пробуждения еж разволновался, и у него стали выпадать иголки. Сейчас животному каждый день делают массаж с алоэ, чтобы улучшить кровообращение кожи, и раз в неделю моют специальным антибактериальным шампунем. Когда он поправится, его отпустят на волю.

Напомним, ранее полицейские освободили пьяного ежика, застрявшего в мусорном баке. Также сайт "Сегодня" рассказывал, как два ежа напились до полусмерти яичным ликером.