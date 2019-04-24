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Невероятно: гигантская акула на фото погибла из-за черепахи

По словам очевидцев, хищник погиб от того, что не смог избавиться от пресмыкающегося

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:34
Белая акула
Белая акула
Фото: Depositphotos

Рыбак Грэг Велла из Японии опубликовал в сети снимки гигантской белой акулы, которая погибла из-за попытки съесть черепаху. Подробней об этом он написал в Facebook-группе Commercial Salmon, Albacore & Crab Fishers.

Грег Велла ловил тунца, когда услышал по радиосвязи, что у берегов плавает огромная белая акула с черепахой во рту. На следующий день он и несколько других рыбаков нашли ее мертвой возле одной из ловушек с приманкой. Тело акулы запуталось в сетях.

Акула погибла в схватке с черепахою
Акула погибла в схватке с черепахою
Фото: Commercial Salmon, Albacore & Crab Fishers

По словам очевидцев, рыба погибла от того, что не смогла избавиться от пресмыкающегося, застрявшего в ее пасти, и подавилась. Велла отметил, что хищник весил чуть больше двух тонн, при том, что стандартная масса гигантских белых акул варьируется от 680 до 1100 килограммов.

Акула погибла в схватке с черепахою
Акула погибла в схватке с черепахою
Фото: Commercial Salmon, Albacore & Crab Fishers

Напомним, в сети появилось видео, на котором дельфины отгоняют акулу от аквалангистов. Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.  Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы

Смотрите видео: в Австралии серфер голыми руками отбился от четырехметровой акулы

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Источник: Сегодня
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