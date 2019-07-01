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Прозрачное морское существо случайно попало на фото

Рыба имеет практически прозрачное тело, маленький хвост и "роги" над глазами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:49
Прозрачное морское чудище напугало сеть
Прозрачное морское чудище напугало сеть
Фото: Pixabay

Пользователь по имени Джейсон опубликовал в Facebook-группе Trapman Bermagui снимок загадочного существа с прозрачным языком и огромной пастью. Мужчина спросил у подписчиков, знает ли кто-нибудь что это за существо. 
Как можно увидеть на фотографии, морское существо имеет практически прозрачное тело, маленький хвост, "роги" над глазами и большой пастью. У него также прозрачный язык, а сквозь тело видны кровеносные сосуды и внутренние органы.
 

Юзеры отмечают, что их странный вид рыбы напугал, а другие подошли к вопросу с юмором. Некоторые сравнили морского жителя со знакомыми, а другие с собой после шумной вечеринки. 

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Позже удалось выяснить, что этот вид рыбы называется Haplophryne mollis. Глубоководный "призрачный рыболов" является одним из видов морских чертей и единственный в роде Haplophryne. В 2016 году его выловил и сфотографировал моряк из Мурманска Роман Федорцов.

Напомним, странное существо выловил фермер из США: первые фото мутанта. Кроме этого, "Сегодня" писали о мутанте с шестью копытами, которого удалось снять на камеру

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Источник: Сегодня
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