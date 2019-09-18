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Прозрачное "платье-белье" для невесты высмеяли пользователи сети: фото

Платье изготовлено из полностью прозрачной белой ткани и украшено кружевом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:12
Прозрачное свадебное платье высмеяли в сети
Прозрачное свадебное платье высмеяли в сети
Фото: facebook.com/groups/TIIWS/

Подписчики Facebook-сообщества That’s It, I’m Wedding Shaming ("Вот так я насмехаюсь над свадьбами") опубликовали фотографию необычного свадебного платья, которое они заметили на сайте британского онлайн-ретейлера Asos. Юзеры пишут, что наряд слишком прозрачный и напоминает ночное белье.

Скриншот: facebook.com/groups/TIIWS

"Просматривала свадебную коллекцию Asos и вдруг увидела вот это. Когда бы вы это надели? Вряд ли этот материал подходит для того, чтобы пойти в нем к алтарю", – пошутила автор поста и приложила фотографии наряда. Это костюм, состоящий из соединенных брюк и топа. Он изготовлен из полностью прозрачной белой ткани и украшен кружевом на животе и груди. На сайте Asos вещь доступна по цене 45 фунтов стерлингов (около 1,4 тыс. грн). 

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"Это для первой брачной ночи в отеле", "Он бы прекрасно подошел для свадьбы в стрипклубе", "Просто чтобы было понятно: наряд не был в разделе нижнего белья. Он был в разделе свадебных платьев", пишут в комментариях пользователи сети. 

Скриншот: facebook.com/groups/TIIWS

Ранее "Сегодня" писали о свекрови, которая надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту. Также мы рассказывали, как невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок.

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Источник: Сегодня
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