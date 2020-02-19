Птица попала в двигатель: пассажирский самолет загорелся на взлете, видео

Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, пострадавших нет

В аэропорту Индии загорелся пассажирский самолет Фото: Depositphotos

В аэропорту индийского города Ахмедабад загорелся лайнер, который направлялся в Бангалор на юге страны. Сообщается, что перед взлетом самолета авиакомпании GoAir начались проблемы с двигателем. Об этом пишет издание The Independent.

По данным представителей перевозчика, возгорание вызвал инородный объект, попавший в двигатель. Предполагается, что этим объектом была птица. Огонь удалось оперативно потушить. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, пострадавших нет.

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"Посторонний предмет вызвал небольшой пожар. Его уже потушили. Все пассажиры и бортпроводники находятся в безопасности после эвакуации", – заявили в компании.

Авиаперевозчик добавил, что воздушное судно отбуксировали со взлетно-посадочной полосы после того, как все пассажиры покинули самолет. В результате случившегося запланированный рейс перенесли на четыре часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на борту Boeing 737-340 пакистанских международных авиалиний произошло курьезное ЧП: пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода, когда пыталась попасть в туалет. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, как вести себя при экстренной посадке самолета.

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