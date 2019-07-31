Птица врезалась в девочку на аттракционе: курьезное видео

Ролик появился в Facebook и собрал более 400 тысяч просмотров

Птица столкнулась с ребенком в парке развлечений Фото: Pixabay

В девочку по имени Пейдж, которая каталась в парке развлечений Movie World австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, на аттракционе внезапно врезалась птица вида ибис. Случай произошел в воскресенье, 28 июля. Видео, снятое камерой видеонаблюдения, опубликовал таблоид Daily Mail.



Изначально видеозапись появилась в Facebook и собрала более ста тысяч просмотров и сотни комментариев. "Бедная птичка", – писали одни. "Больше никогда не пойду на американские горки", – обещали другие. "На видео не слышно, что она говорит, но можно легко догадаться: "Господи, птица, у меня чуть сердце не остановилось", – утверждали третьи.

После столкновения с ибисом у Пейдж осталась царапина на правом плече.

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Ибисы – водные птицы с длинными изогнутыми клювами. Они населяют тропические, субтропические и умеренно-теплые широты. Часто встречаются в восточной части Австралии, в том числе на территории Квинсленда. Ибисы находятся под угрозой исчезновения.

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