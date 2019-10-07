Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

Кузина женщины посоветовала ей использовать прах отца при создании маникюра

Невеста сделала свадебный маникюр с прахом покойного отца Фото: Pixabay

Жительница Великобритании по имени Шарлотта Уолтон шокировала пользователей сети странным маникюром на свадьбе. Женщина нарастила к свадьбе ногти, в материал для которых добавила прах покойного отца. Об этом сообщает The Sun.

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Как пишут авторы издания, британка мечтала, чтобы ее отец, Мик Барбер, присутствовал на свадьбе и повел ее к алтарю. Однако Барбер умер от рака в апреле. Кузина женщины посоветовала ей использовать прах отца при создании маникюра. Уолтон понравилась идея родственницы. Она добавила прах отца в акриловую пудру, которую затем использовала для наращивания ногтей.

Невеста сделала свадебный маникюр с прахом покойного отца Фото: catersnews

Уолтон утверждает, что у нее было такое ощущение, будто отец держит ее за руку. Женщина добавила, что в тот день они были "так близко, как могли". Англичанка также рассказала, что сохранила все ногти и развесила по дому.

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