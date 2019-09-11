Пьяные еноты напугали жителей Канады: опубликовано фото

Профессор биологии Майкл Рунц объясняет, что животные наелись перебродивших яблок

В Канаде нашли пьяных енотов Фото: Pixabay

Эмили Роджерс из района Ститтсвиля в канадской Оттаве пожаловалась на "пьяных енотов", которые валяются у нее на участке и пугают своим поведением. Женщина в интервью CBC рассказала, что заметила неожиданного гостя однажды вечером, приехав домой с работы. Она вызвала городские службы, которые и забрали животное.

Пьяные еноты заполонили столицу Канады Фото: Julie Fong / Facebook

"Он практически не мог двигаться, волочил за собой ноги, шатался и никак не мог встать", – утверждает жительница столицы Канады.

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Профессор биологии Майкл Рунц объясняет, что все дело в перебродивших яблоках, которые очень долгое время находились на земле под воздействием жары.

Животные наелись перебродивших яблок Фото: Julie Fong / Facebook

Ученый просит местных жителей не пытаться помочь енотам "человеческими" методами отрезвления, а сразу же звонить в зоозащитную службу, которая сможет позаботиться о животных.

Ранее "Сегодня" писали, как в немецком городе Эрфурт спасали двух ежей в состоянии алкогольного опьянения. По данным The Local, животные обнаружили перевернутую бутылку с яичным ликером и вылакали вылившееся содержимое. Кроме этого, мы рассказывали, как застрявший в "круассане" ежик стал хитом сети.

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