Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

В эти места очень редко приезжают гости из других стран

Лонгйир. Фото: instagram.com/schastliviy_geograf

Норвежский путешественник Гунар Гарфорс уже дважды совершал кругосветное путешествие. Изданию The Guardian он рассказал о пяти замечательных странах, куда редко приезжают туристы.

Кирибати

Единственная страна, расположенная во всех четырех полушариях. Ее ежегодно посещает только 3600 туристов. Это не из-за нехватки достопримечательностей, просто туда не так легко добраться. Кирибати состоит из 32 атоллов (коралловый остров или архипелаг) и 1 острова.

Кирибати Фото: Instagram

Авиарейсов в столицу – Южная Тарава – мало, но это изменится в 2019 году: национальные авиалинии AirKiribati расширяют свои направления в Фиджи и Австралию. Тарава состоит из четырех муниципалитетов. Самый большой – Бетио. Здесь есть хорошие рестораны и гостиницы. Главные развлечения – рыбная ловля, катание на каноэ и плавание в лагуне.

Доминика

Ежегодно Доминику посещает 79 000 туристов. Говорят, когда королева Испании Изабелла попросила Христофора Колумба описать эту страну, ему не хватило слов.

Доминика Фото: Instagram

На острове есть что посмотреть – водопады, каньоны, тропические леса и 195 видов птиц. Столицу – город Розо – посещает последнее время больше туристов, поэтому здесь настоящий ресторанный бум. Гунар советует посетить Изумрудный бассейн или Кипящее озеро. Первое похоже на рай, а второе – на ад.

Суринам

Маленькая страна в Южной Америке. Страну ежегодно посещает 278 000 туристов. 80% территории покрыто тропическими лесами. Населения всего 500 тысяч человек.

Суринам Фото: depositphotos

Здесь есть белоснежные песчаные пляжи на Атлантическом побережье, огромные реки и Столовая гора. Можно заняться каякингом, окунуться в водопад, пройтись по лесным тропинкам. Но самое яркое впечатление – посетить местные летние вечеринки, которые проводят по воскресеньям.

Санту-Антан, остров в Кабо-Верде

Санту-Антан – самый западный остров в Кабо-Верде. Его ежегодно посещает 668 000 туристов. Красота диких ущелий и базальтовых гор рассеивается между фермерских домиков. Это культурная столица страны с яркой ночной жизнью.

Санту-Антан Фото: Instagram

В Санту-Антан нет аэропорта, поэтому садитесь на паром с Минделу в Сан-Висенти, он ходит дважды в день.

Лонгйир, Норвегия

Норвегию посещают часто, а вот Лонгйир – административный центр норвежской провинции Свальбард (архипелаг Шпицберген) – не очень.

Лонгйир, Норвегия Фото: Instagram

Температура здесь падает зимой до – 40 градусов. Поэтому просто выйти на улицу – это уже экстремальный спорт. Но те, кто осмелится сюда добраться, понравится катание на собачьей упряжке и снегоходах.

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