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Рабочие нашли нечто невообразимое во время ремонта в старой церкви: фото

В старинной капсуле времени хранились удивительные атрибуты прошлых эпох

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:13

Строители в польском городке Зембице во время ремонта церкви обнаружили старейшую в Европе капсулу времени со старинными документами, раскрывающими детали строительства здания, а также другими атрибутами эпохи. Об этом рассказывают представители правительства Зембице на официальной странице в Facebook.

"Запечатанная капсула сохранила в хорошем состоянии документы от 1797 года, написанные на немецком языке. Они были переданы в государственный архив для анализа и исследований. 200-летние монеты будут описаны и, скорее всего, отправятся в наш музей", – указано в сообщении.

Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
Строители в Польше нашли капсулу времени
Фото: Facebook / Ziebicepl
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Кроме этого, рабочие нашли газеты, датируемые 1902-1903 годами, а также фотографии. Правда, по словам чиновников, они находятся в плачевном состоянии и требуют серьезной реставрации.

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"Эти люди хотели сказать нам: мы были здесь, мы вложили в это здание свои сердца и жизни, и теперь ваша очередь брать ответственность на себя и заботиться о том, что мы вам оставили", – рассказывает изданию Daily Mail Мариуш Шпиларевич.

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На момент закладки капсулы город назывался Мюнстерберг и входил в состав Прусского королевства. Обнаруженные документы касаются строительства церкви в 1797 году на месте замка XV века.

Напомним, рабочие в польском городе Краков проводили реновацию здания, которое 200 лет назад принадлежало монашескому ордену, и нашли древние сокровища. Кроме этого, строители во время ремонта в средней школе Северного Кантона (штат Огайо, США) между шкафчиками и стеной нашли своеобразную "капсулу времени" – сумку, которую ученица потеряла 63 года назад.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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