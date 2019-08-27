Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

Парень таким образом хотел выиграть в конкурсе 200 килограммов пельменей

19-летний россиянин Пельмень Кондольский из города Троицка Челябинской области (РФ) решил поменять имя, которое он ранее взял, чтобы выиграть в конкурсе 200 килограммов пельменей.

"Я не хочу с этим именем идти в армию. Это будет треш. Не знаю – меня на кухню, наверное, пошлют? Также я еще не свыкся с тем, что, если я останусь с этим именем, у меня будут дети Пельменьевичи", – рассказал парень в интервью порталу 74.ru.

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По задумке организаторов конкурса, победителем станет тот, кто сменит имя и фамилию на Пельмень Кондольский. Недолго думая, парень подал заявление и вскоре получил новый паспорт. Его настоящее имя – Роман Грошев.

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Ранее "Сегодня" писали, почему украинцы меняют имена: преступления, смена пола и погоня за модой. Журналисты нашей редакции поговорили с начальником Шевченковского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния ЛГУЮ Оксаной Горинюк-Кожухаловой.

Кроме этого, украинцы, которые поменяли себе имя, рассказали нам, зачем они это сделали.

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