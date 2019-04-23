Радоница 2019: когда отмечается в Украине
Узнайте, какого числа отмечается Радоница в 2019 году, и какое значение имеет поминальный день
Церковные праздники Пасха и Радоница 2019 тесно связаны между собой. Радоница традиционно отмечается во вторую неделю после Пасхи, во вторник.
Дата отмечания Радоницы 2019 в Украине
Поскольку Пасха отмечается 28 апреля, то Радоница в 2019 году приходится на 7 мая.
В Украине у Радоницы есть еще одно называние – Проводы. И отмечается этот день в воскресенье, понедельник или вторник Фоминой недели. Церковный праздник Радоница 2019 не является выходным днем.
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Радоница: значение и традиции поминального дня
На Радоницу принято поминать умерших. Этот день еще называют Пасхой для усопших.
Радоница имеет в своем названии слова "род", "радость". Это сближает праздник с понятием "радоваться" и означает, что людям не стоит скорбеть по поводу смерти родных и близких, а, наоборот, радоваться их перерождению в другую жизнь — жизнь вечную.
Радоница – это как победа над смертью, одержанная смертью и воскресением Христа, которая вытесняет печаль о временной разлуке с родными.
Традиционно в этот день люди идут на кладбище, куда приносят с собой крашеные яйца и другие пасхальные яства для того, чтобы совершить поминальную трапезу, а часть приготовленного отдают нищим людям на помин души.
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