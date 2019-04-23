Радоница 2019: традиции и приметы
В Украине Радоницу называют еще Проводами и отмечают в воскресенье, понедельник или вторник Фоминой недели
У православных христиан 22 апреля началась страстная неделя 2019, или Страстная седмица. А вот во вторник на вторую неделю после Пасхи отмечается Радоница. В 2019 году этот день припадает на 7 мая.
Этот праздник в Украине называют еще Проводами и отмечают в воскресенье, понедельник или вторник Фоминой недели. Традиционно на Радоницу люди идут на кладбище, чтобы совершить поминальную трапезу. В этот день принято поминать умерших. Также этот день называют Пасхой для усопших.
Радоница 2019: приметы и традиции
- На Радоницу до обеда пашут, в обед плачут, а вечером скачут.
- Веселы песни о масленице, а веселей того о Радонице.
- Веселая масленица — бесстыдная горе-пьяница, а гульливая Радоница — светлой радости приятельница.
- Не угости честь-честью покойного родителя о Радонице — самого на том свете никто не помянет, не угостит, не порадует.
- Если во вторник на Радоницу дождь, то говорили: "Божья Мать коромыслом будет воду носить"
Напомним, 27 апреля в Храме Гроба Господня состоится Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019.
А вот Страстная или Великая пятница традиционно наступает за два дня до Пасхи. Поскольку Пасха в 2019 году отмечается 28 апреля, то Страстная пятница припадает на 26 апреля.
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