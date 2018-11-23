Радость и горе: показали "самое трогательное" свадебное фото

Саманта и Алек встречались уже больше четырех лет

Возлюбленные из Великобритании. Фото: Facebook

В июне этого года 33-летняя Саманта Вебстер из Телфорда (Великобритания) узнала, что страдает страшным заболеванием – раком аппендикса в последней стадии. Жених Саманты, 38-летний Алек, решил, что женится на своей возлюбленной во что бы то ни стало, и пара вступила в брак за шесть дней до смерти девушки, пишет The Sun.

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Саманта и Алек встречались уже больше четырех лет, но планировали пожениться в ближайшее время, пока врачи не сказали девушке, что она скоро умрет. Тогда Алек решил, что просто обязан жениться на своей возлюбленной.

Трогательная свадьба пары из Англии Фото: Facebook

К несчастью, болезнь девушки прогрессировала очень быстро – всего за два месяца она уложила Саманту в хоспис. И все-таки влюбленные решили не отменять свадьбу, и персонал лечебного учреждения вызвался им помочь.

Палату девушки и даже территорию хосписа украсили в честь праздничного дня. Саманта облачилась в белое платье и смогла произнести свадебные клятвы прямо на больничной койке. Несмотря на тяжелое состояние, девушка улыбалась и казалась абсолютно счастливой. Совместные свадебные снимки пари в сети называют "самыми трогательными".

На свадьбу Саманты и Алека было приглашено двадцать человек – только самые близкие друзья и родственники. А спустя шесть дней после торжества девушки не стало.

Кроме этого, мы писали о том, что женщина устроила "самую необычную свадьбу в Ирландии". Также сообщалось, что жених на свадьбе расплакался из-за невесты (видео).