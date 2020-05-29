Разбился о "Риф кошмара": ученые нашли затонувший 200 лет назад корабль, фото

О находке археологам из Мексиканского национального археологического института (INAH) сообщил 80-летний рыбак

В водах рифа Банко Чинчорро на побережье Карибского бассейна (Мексика) археологи обнаружили обломки парусного корабля, который, по их мнению, затонул более 200 лет. Вероятно, судно столкнулось с "Рифом кошмара" (риф получил свое название из-за опасности, которую он представляет для моряков – Ред.).

О находке ученым из Мексиканского национального археологического института (INAH) сообщил 80-летний рыбак-пенсионер по имени Мануэль Поланко. Мужчина нашел якорь, пушку длиной 2,5 метра и чугунные слитки. Это произошло еще в 1990-х годах, однако археологи совершили первые погружения только в течение последних двух месяцев.

Ученые считают, что обломки могли принадлежать британскому парусному кораблю, но заявили, что им понадобятся дополнительные исследования.

В Мексике найдены обломки парусного корабля Фото: LAURA CARRILLO MÁRQUEZ В Мексике найдены обломки парусного корабля Фото: LAURA CARRILLO MÁRQUEZ В Мексике найдены обломки парусного корабля Фото: LAURA CARRILLO MÁRQUEZ 1/3

Чтобы отметить вклад Мануэля Поланко в подводную археологию, исследователи INAH решили назвать найденные обломки корабля его именем.

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Напомним, ранее боевой корабль USS Hornet нашли на глубине более пяти километров неподалеку от Соломоновых островов. Специалисты также обнаружили множество самолетов, которые были на палубе в момент аварии. Также мы рассказывали, что в Карибском море обнаружили затонувший испанский корабль, на борту которого находился груз золота, серебра и драгоценных камней.

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