Разбогател на 100 тысяч долларов: мужчина купил 20 лотерейных билетов и выиграл 20 раз

Мужчина использовал одинаковую комбинацию чисел

Тони Майлс из американского города Саут-Бостон, штат Вирджиния, купил 20 лотерейных билетов и выиграл в результате одного розыгрыша 20 раз. Об этом сообщает информационное издание UPI.

Тони Майлс на каждом из лотерейных билетов указал одинаковые числа 1, 9, 2, 9. Все выпавшие числа совпали с указанными на лотерейных билетах, каждый из них принес Майлсу по пять тысяч долларов. Общая сумма выигрыша составила 100 тысяч долларов.

По словам американца, он потратит полученный приз на оплату счетов.

Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывали о 73-летнем пенсионере из США, который выиграл в лотерею полмиллиона долларов благодаря помощи кассира в супермаркете. Курьезный инцидент произошел в округе Дикинсон, что в американском штате Мичиган.

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Кроме этого, мы писали о жительнице австралийского города Бандаберг, которая подарила мужу на день рождения скромный подарок – лотерейный билет Saturday Gold Lotto. Он оказался выигрышным и принес ему 502,5 тысячи австралийских долларов (9,2 млн гривен).

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