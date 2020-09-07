Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Разбогател на 100 тысяч долларов: мужчина купил 20 лотерейных билетов и выиграл 20 раз

Сегодня, 12:31

Мужчина использовал одинаковую комбинацию чисел

Тони Майлс из американского города Саут-Бостон, штат Вирджиния, купил 20 лотерейных билетов и выиграл в результате одного розыгрыша 20 раз. Об этом сообщает информационное издание UPI.

Тони Майлс на каждом из лотерейных билетов указал одинаковые числа 1, 9, 2, 9. Все выпавшие числа совпали с указанными на лотерейных билетах, каждый из них принес Майлсу по пять тысяч долларов. Общая сумма выигрыша составила 100 тысяч долларов.

Читайте также:
Мультимиллионерша 25 лет проработала в супермаркете: "Хочу показать пример детям"

По словам американца, он потратит полученный приз на оплату счетов.

Напомним, ранее "Сегодня.Lifestyle" рассказывали о 73-летнем пенсионере из США, который выиграл в лотерею полмиллиона долларов благодаря помощи кассира в супермаркете. Курьезный инцидент произошел в округе Дикинсон, что в американском штате Мичиган.

Смотрите видео: как выигрывают роковые миллионы на лотереях

Кроме этого, мы писали о жительнице австралийского города Бандаберг, которая подарила мужу на день рождения скромный подарок – лотерейный билет Saturday Gold Lotto. Он оказался выигрышным и принес ему 502,5 тысячи австралийских долларов (9,2 млн гривен).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кассир помог: 73-летний пенсионер сорвал полумиллионный джекпот Супруги помогли бездомному коту и получили 50 тысяч долларов Пенсионерка выбрала мужу скромный подарок и сделала его миллионером Муж после крупной ссоры с женой сорвал джекпот и стал миллионером
видео США лотерея джекпот
Реклама

Новости партнеров

Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:25Food

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

Сегодня, 09:08Fun

Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

Сегодня, 00:35Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

Вчера, 06:40Психология

Гороскоп на неделю 6-12 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 6 сентября: Водолею нужно быть готовым к любым ситуациям, а Рыбам – держать себя в руках

5 сентябряШоу-бизнес

"С мальчиками было хуже": певица Alyosha рассказала о новорожденной дочери

5 сентябряFood

Что приготовить из брокколи: ТОП-5 рецептов

5 сентябряАфиша

Памяти Фредди Меркьюри: ТОП-5 легендарных хитов группы Queen

5 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 сентября: Овнам лучше держаться подальше от начальства, а Тельцам – заняться развитием отношений

5 сентябряEvents

5 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

4 сентябряШоу-бизнес

Дантес стал травести-дивой, а Брежнева надела мини в грандиозном мюзикле MONATIK

4 сентябряШоу-бизнес

Альтер эго и депрессия: 10 необычных фактов о Бейонсе в ее день рождения

4 сентябряFun

"На работу пойдем, а потом – умрем": первоклашка дала уморительное интервью в День знаний

4 сентябряШоу-бизнес

У Наталии Могилевской роман с известным миллионером – СМИ

Новости партнеров

Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
С душой и с нюансами. Как приготовить чебуреки
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Попов начал встречаться с главной красоткой украинского спорта
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Турецкая Кардашьян слишком сильно обтянула свои "шары"
Турецкая Кардашьян слишком сильно обтянула свои "шары"
Самая красивая биатлонистка мира показалась в купальнике
Самая красивая биатлонистка мира показалась в купальнике
Лікарі борються за Олену Кравець, що буде з "Кварталом 95"
Лікарі борються за Олену Кравець, що буде з "Кварталом 95"
Как выглядит самая модная сумка 2020 года
Как выглядит самая модная сумка 2020 года

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять