Разбогатевшая благодаря лотерее девушка спустя пять лет ищет работу

В своем Twitter победительница лотереи призналась, что ей очень наскучило целыми днями ничем не заниматься

Джейн Парк Фото: instagram.com/janeparkx

Жительница Великобритании Джейн Парк, выиграв в 17 лет миллион фунтов стерлингов (34,7 миллиона гривен), стала самой молодой победительницей лотереи в стране. Но роскошная жизнь тоже имеет свои минусы, пишет Lad Bible.

В своем Twitter девушка призналась, что ей очень наскучило целыми днями ничем не заниматься, поэтому она подумывает о работе. Она пошутила, что теперь хорошо разбирается в выпивке, поэтому может рассмотреть вакансии в барах. Ее подруга Хлое Хортон в том же тоне заметила, что вместе они будут привлекать новых клиентов — особенно пожилых мужчин.



3 Фев 2019 в 11:55 PST INSTAGRAM

Джейн ранее признавалась в телешоу, что крупный выигрыш в столь юном возрасте сильно ей навредил: ей стоило аккуратнее обращаться с деньгами и лучше было бы куда-нибудь их вложить. Она потеряла веру в людей, которым зачастую нужна была не сама Джейн, а ее деньги. Девушка посоветовала победителям скрывать свою личность от СМИ, ибо это сильно вредит.

Напомним, мужчина достал из мусора лотерейный билет и разбогател. Кроме того, ранее стало известно, что выигрышный билет Mega Millions, дающий право на получение джекпота в сумме 521 млн долларов, был продан в штате Нью-Джерси. Также мы писали, что в июле счастливчику из Калифорнии достался джек-пот в размере 522 млн долларов.

Смотрите видео: в США женщина выиграла в моментальную лотерею 30 раз

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram