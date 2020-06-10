Разгадана неожиданная тайна Великой Китайской стены: фото и видео

Исследователи изучили полученные с помощью спутников и беспилотников снимки

Израильский археолог Гидеон Шелах–Леви (Gideon Shelach-Lavi) и его коллеги из Монголии и США опровергли миф, согласно которому Великая Китайская стена предназначалась только для защиты от набегов монголов. Исследователи изучили полученные с помощью спутников и беспилотников снимки и заключили, что сооружение использовалось для контроля над торговыми путями и сборов налогов. Статья ученых готовится к публикации в журнале Antiquity, сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты впервые нанесли на карту Северную линию стены протяженностью 740 километров, которая находится на территории современной Монголии. Здесь сооружение проходит через долины, имеет относительно небольшую высоту и располагается рядом с дорогами, которые не использовались в военных целях. По словам ученых, это указывает на то, что Китайская стена также ограничивала передвижение гражданского населения и скота и облегчала сбор налогов.

"До нашего исследования большинство людей думали, что целью стены было остановить армию Чингисхана, – рассказывает автор работы Гидеон Шелах-Лави из Иерусалимского университета. – Мы пришли к выводу, что речь шла, прежде всего, о контроле за передвижением людей. Возможно, это делалось для того, чтобы облагать их налогами".

Ученые изменили мнение о предназначении Великой китайской стены Фото: phys.org Ученые изменили мнение о предназначении Великой китайской стены Фото: phys.org Ученые изменили мнение о предназначении Великой китайской стены Фото: phys.org Ученые изменили мнение о предназначении Великой китайской стены Фото: phys.org Ученые изменили мнение о предназначении Великой китайской стены Фото: phys.org 1/5

Строительство Великой Китайской стены началось в третьем веке до нашей эры и продолжилось до 1644 года. Ее полная длина составляет более 21 тысячи километров, что делает ее крупнейшим памятником архитектуры в истории человечества.

Напомним, Великая Китайская стена оказалась под угрозой исчезновения.

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