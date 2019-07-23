Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

Это изделие является фрагментом бутылки, использовавшейся для хранения экзотических духов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:31
Ученые рассказали о происхождении артефакта Фото: facebook.com/NTChedworthRomanVilla
Ученые рассказали о происхождении артефакта
Фото: facebook.com/NTChedworthRomanVilla

Летом 2017 года в руинах римской виллы в британской деревне Чедворт (графство Глостершир) ученые нашли загадочный артефакт – осколок зеленого стекла с узорами. Однако только сейчас удавалось определить, из чего и где было сделано это изделие, сообщает издание The Guardian.

Результаты анализа, который провели эксперты со всего мира, показали, что артефакт является фрагментом бутылки, сделанной на прилегающей к Черному морю территории и использовавшейся для хранения экзотических духов.  

Смотрите видео: под водой найдены невероятные реликвии майя

Как утверждают эксперты, стеклянный сосуд был длинным, имел овальную форму с острым концом.Такой тип бутылки соответствует артефакту в форме рыбы, хранящемуся в Корнингском музее стекла в Нью-Йорке. Другой подобный предмет был найден в Херсонесе, в Крыму.

Тот факт, что осколок был обнаружен в руинах виллы в Великобритании, указывает на то, что владельцем дома был богатый человек с высоким социальным статусом, поскольку он имел связи с людьми, живущими в отдаленных частях Римской империи и, скорее всего, обладал значительным влиянием.

Ранее "Сегодня" писали, как мужчина из австралийского города Бендиго нашел слиток золота, когда гулял с двумя маленькими дочерьми и псом. Также мы рассказывали о бердянской зоозащитнице Валентина Мамай, которая нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Неожиданная находка в доме обогатила семью на миллионы: фото В "Софии Киевской" покажут царскую грамоту, которая считалась утраченной Киево-Печерский заповедник показал свои сокровища В затерянном храме нашли артефакт с именем неизвестного бога
видео находка реликвия невероятное артефакты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Назван самый трудно диагностируемый вид рака
Назван самый трудно диагностируемый вид рака
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Популярные статьи

Сегодня, 08:20Wellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

Вчера, 19:48Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Вчера, 14:38Шоу-бизнес

Это очень мило: забавные фото правнуков Елизаветы ІІ, которые сделают ваш день

Вчера, 13:16Шоу-бизнес

Герцоги Сассекские в честь дня рождения принца Джорджа опубликовали милое фото

Вчера, 12:34Fun

Голодная чайка украла маленького пса породы чихуахуа

Вчера, 12:33Fun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Вчера, 11:27Fun

В Украине впервые сыграли однополую свадьбу: фото и видео

Вчера, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

21 июляШоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

21 июляПсихология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

21 июляПсихология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

20 июляАфиша

Церемония закрытия ОМКФ 2019: видео с красной дорожки

20 июляПсихология

Как назвать мальчика в августе 2019 года: лучшие мужские имена

20 июляШоу-бизнес

23-летняя Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии

20 июляШоу-бизнес

Алена Шоптенко поделилась редким фото с мужем

Новости партнеров

Мягкие пирожки на кефире с яйцом
Мягкие пирожки на кефире с яйцом
4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях
4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
Почему сахар — не яд и от него нельзя отказываться: советы
10 удивительных правил французских мам
10 удивительных правил французских мам
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
Сколько денег понадобится, чтобы начать свое дело?
Сколько денег понадобится, чтобы начать свое дело?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь