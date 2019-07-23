Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

Это изделие является фрагментом бутылки, использовавшейся для хранения экзотических духов

Ученые рассказали о происхождении артефакта Фото: facebook.com/NTChedworthRomanVilla

Летом 2017 года в руинах римской виллы в британской деревне Чедворт (графство Глостершир) ученые нашли загадочный артефакт – осколок зеленого стекла с узорами. Однако только сейчас удавалось определить, из чего и где было сделано это изделие, сообщает издание The Guardian.

Результаты анализа, который провели эксперты со всего мира, показали, что артефакт является фрагментом бутылки, сделанной на прилегающей к Черному морю территории и использовавшейся для хранения экзотических духов.

Смотрите видео: под водой найдены невероятные реликвии майя

Как утверждают эксперты, стеклянный сосуд был длинным, имел овальную форму с острым концом.Такой тип бутылки соответствует артефакту в форме рыбы, хранящемуся в Корнингском музее стекла в Нью-Йорке. Другой подобный предмет был найден в Херсонесе, в Крыму.

Тот факт, что осколок был обнаружен в руинах виллы в Великобритании, указывает на то, что владельцем дома был богатый человек с высоким социальным статусом, поскольку он имел связи с людьми, живущими в отдаленных частях Римской империи и, скорее всего, обладал значительным влиянием.

Ранее "Сегодня" писали, как мужчина из австралийского города Бендиго нашел слиток золота, когда гулял с двумя маленькими дочерьми и псом. Также мы рассказывали о бердянской зоозащитнице Валентина Мамай, которая нашла старинный клад, копая ямку, чтобы похоронить погибшего под колесами автомобиля кота.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram