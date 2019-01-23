Разгадана тайна загадочного "каменного круга" в Шотландии
Правда о находке всплыла совершенно случайно
Загадочный каменный круг в округе Абердиншир (Шотландия) оказался современной постройкой 1990-х годов. Бывший владелец фермы, на территории которой находится объект, рассказал, что создал его в качестве копии древнего сооружения, пишет The Guardian.
Ранее на северо-востоке Шотландии уже было обнаружено около 100 похожих каменных кругов или кромлехов, поэтому появление еще одного не вызвало у ученых подозрений. Единственное, что их удивило – это непривычно маленькие размеры круга и камней, из которых он сложен.
"Это поразительное место дополняет наши знания об уникальных памятниках и доисторической археологии региона", – говорил Нил Акерман, историк из совета Абердиншира.
Ученые продолжали исследование, пока с ними не связался местный фермер. Он сказал, что построил это круг в 1990-х годах по образцу известных шотландских древних каменных кругов, таких как Стеннесс и Калланиш.
"Если у вас плохой день на работе, по крайней мере, вы не парень, помогший идентифицировать журналистам новый каменный круг, которому, похоже, оказалось всего лет двадцать", – написал в Twitter Нил Акерман.
Напомним, ученые заявили, что Стоунхендж построили не люди. Кроме этого, в Австралии найден аналог Стоунхенджа.