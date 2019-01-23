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Разгадана тайна загадочного "каменного круга" в Шотландии

Правда о находке всплыла совершенно случайно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:25
Каменный круг в Шотландии Фото: Aberdeenshire council
Каменный круг в Шотландии
Фото: Aberdeenshire council

Загадочный каменный круг в округе Абердиншир (Шотландия) оказался современной постройкой 1990-х годов. Бывший владелец фермы, на территории которой находится объект, рассказал, что создал его в качестве копии древнего сооружения, пишет The Guardian.

Ранее на северо-востоке Шотландии уже было обнаружено около 100 похожих каменных кругов или кромлехов, поэтому появление еще одного не вызвало у ученых подозрений. Единственное, что их удивило – это непривычно маленькие размеры круга и камней, из которых он сложен.

"Это поразительное место дополняет наши знания об уникальных памятниках и доисторической археологии региона", – говорил Нил Акерман, историк из совета Абердиншира.

Ученые продолжали исследование, пока с ними не связался местный фермер. Он сказал, что построил это круг в 1990-х годах по образцу известных шотландских древних каменных кругов, таких как Стеннесс и Калланиш.

"Если у вас плохой день на работе, по крайней мере, вы не парень, помогший идентифицировать журналистам новый каменный круг, которому, похоже, оказалось всего лет двадцать", – написал в Twitter Нил Акерман.

Напомним, ученые заявили, что Стоунхендж построили не люди. Кроме этого, в Австралии найден аналог Стоунхенджа

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Источник: Сегодня
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