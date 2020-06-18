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Размышлял о борделях: тайное письмо Ван Гога продали за 200 тысяч евро

Сегодня, 10:23

Это послание написано незадолго до того, как художник отрезал себе ухо

Письмо нидерландского художника Винсента Ван Гога ушло с молотка за 200 тысяч евро. Классик написал это послание вместе со своим другом-живописцем Полем Гогеном в 1888 году. Лот продали на торгах в аукционном доме Drouot в Париже 17 июня.

Письмо, датированное 1888 годом, адресовалось французу Эмилю Бернару и было написано за несколько недель до того, как Ван Гог отрезал себе ухо.

Письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена продано за 200 тысяч евро
Письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена продано за 200 тысяч евро
Фото: Getty Images

В письме речь идет о творчестве, совместной жизни Ван Гога и Гогена в городе Арле, а также о посещении публичных домов.

"Кое-что, что тебе понравится: мы прошли несколько экскурсий по борделям, и, кажется, в итоге часто будем ходить туда по работе. Гоген сейчас пишет полотно того же ночного кафе, что я рисовал, но с фигурами из борделей. Должно выйти очень красиво", – написал художник.

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Также Ван Гог красочно описал своего товарища: "Гоген – неиспорченное существо с инстинктами дикого зверя. Кровь и секс для него имеют преимущество над амбициями". В ответ Гоген мягко поиздевался над своим другом. "Не слушайте Винсента, его, как вы знаете, легко впечатлить, нужно быть снисходительным… Недавно он провел два исследования падающих листьев на проспекте".

Смотрите видео: ученые клонировали ухо Ван Гога

Незадолго отношения между мужчинами испортились. Перед Рождеством Ван Гог спросил Гогена, планирует ли тот уйти. Когда французский художник подтвердил это, они серьезно поссорились. Позже Ван Гог отрезал себе ухо, а восемнадцать месяцев спустя его нашли мертвым во французской деревне Овер-сюр-Уаз, пишет газета The Guardian.

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Первое и единственное совместное письмо Ван Гога и Гогена покажут в музее Ван Гога в Амстердаме в рамках выставки "Любящий вас Винсент: величайшие письма Ван Гога" в октябре 2020 года.

Напомним, в 2017 году специалисты обнаружили на картине Ван Гога "Оливковые деревья" кузнечика, замурованного под слоем краски.

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