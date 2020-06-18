Размышлял о борделях: тайное письмо Ван Гога продали за 200 тысяч евро

Это послание написано незадолго до того, как художник отрезал себе ухо

Письмо нидерландского художника Винсента Ван Гога ушло с молотка за 200 тысяч евро. Классик написал это послание вместе со своим другом-живописцем Полем Гогеном в 1888 году. Лот продали на торгах в аукционном доме Drouot в Париже 17 июня.

Письмо, датированное 1888 годом, адресовалось французу Эмилю Бернару и было написано за несколько недель до того, как Ван Гог отрезал себе ухо.

Письмо художников Винсента Ван Гога и Поля Гогена продано за 200 тысяч евро Фото: Getty Images

В письме речь идет о творчестве, совместной жизни Ван Гога и Гогена в городе Арле, а также о посещении публичных домов.

"Кое-что, что тебе понравится: мы прошли несколько экскурсий по борделям, и, кажется, в итоге часто будем ходить туда по работе. Гоген сейчас пишет полотно того же ночного кафе, что я рисовал, но с фигурами из борделей. Должно выйти очень красиво", – написал художник.

Также Ван Гог красочно описал своего товарища: "Гоген – неиспорченное существо с инстинктами дикого зверя. Кровь и секс для него имеют преимущество над амбициями". В ответ Гоген мягко поиздевался над своим другом. "Не слушайте Винсента, его, как вы знаете, легко впечатлить, нужно быть снисходительным… Недавно он провел два исследования падающих листьев на проспекте".

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Незадолго отношения между мужчинами испортились. Перед Рождеством Ван Гог спросил Гогена, планирует ли тот уйти. Когда французский художник подтвердил это, они серьезно поссорились. Позже Ван Гог отрезал себе ухо, а восемнадцать месяцев спустя его нашли мертвым во французской деревне Овер-сюр-Уаз, пишет газета The Guardian.

Первое и единственное совместное письмо Ван Гога и Гогена покажут в музее Ван Гога в Амстердаме в рамках выставки "Любящий вас Винсент: величайшие письма Ван Гога" в октябре 2020 года.

Напомним, в 2017 году специалисты обнаружили на картине Ван Гога "Оливковые деревья" кузнечика, замурованного под слоем краски.

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