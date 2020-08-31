"Разрубленный" небоскреб построили в Китае: фото здания

Окружающая природа отражается в фасаде здания и создает на нем узор

В городе Шэньчжэнь на юго-востоке Китая построили необычный 200-метровый небоскреб Prince Plaza. По замыслу архитекторов, в здании есть три "небесные палубы" (смотровые площадки с панорамным видом на город), расположенные по бокам. Из-за оригинальной конструкции создается впечатление, будто высотку "разрубили". Об этом пишет сайт Designboom.

Авторами проекта выступили голландские архитекторы Дэвид Джаноттена и Бауке Альбады из бюро OMA. Они хотели спроектировать здание, которое бы гармонировало с окружающей территорией и было доступно для людей.

По словам Джаноттена, "палубы" являются важными элементы дизайна. Они как бы разрушают его монолитный фасад и являются общественными местами, где каждый может насладиться природой.

"Prince Plaza отлично взаимодействует и с горами, и с морем, и с индустриальной инфраструктурой", – утверждает он.

"Разрубленный" небоскреб в Китае Фото: designboom.com "Разрубленный" небоскреб в Китае Фото: designboom.com "Разрубленный" небоскреб в Китае Фото: designboom.com "Разрубленный" небоскреб в Китае Фото: designboom.com "Разрубленный" небоскреб в Китае Фото: designboom.com 1/5

В качестве главного материала при строительстве использовали стеклянные панели, а "палубы" отделали конструкциями в виде шестиугольников. Таким образом окружающая природа отражается в фасаде небоскреба и создает на нем узор.

Напомним, ранее дизайнер Томас Осинск и кинопродюсер из Лос-Анджелеса Крис Хэнли в рамках программы American Psycho спроектировали необычный зеркальный дом-невидимку.

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Кроме этого, в Пхенчхане открылось "первое супер-черное строение" – павильон британского архитектора Асифа Кхана.

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