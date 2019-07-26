Разъяренный бизон запустил девочку в воздух: появилось видео

Ребенок опасных травм в результате нападения не получил, утверждают медики

На Twitter-странице @haileyydayton появилось видео из Национального парка Йеллоустон в США, где разъяренный 900-килограммовый бизон атаковал девятилетнюю девочку, подбросив ее в воздух. В настоящее время ролик был удален в социальной сети, однако сохранился на других ресурсах.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как огромный бизон пасется на поле, а мимо него проходит группа туристов. Зверь реагирует гневно, нападая на первого попавшегося человека, которым оказался ребенок.

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Медработники оперативно оказали девочке помощь. Ребенок опасных травм в результате нападения не получил.

Напомним, в прошлом году в американском городе Берлингтон в штате Северная Каролина сотрудница центра по содержанию животных стала жертвой нападения выбравшегося из вольера льва. Мы также писали о случае в Тернопольской области, где лев напал на ребенка на территории одного из развлекательных комплексов.

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