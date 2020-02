Реакция Билли Айлиш, бутерброд в сумочке и "пропало все": забавные курьезы Оскара-2020

Церемонии награждения не обошлась без смешных ситуаций и конфузов

Реакция Билли Айлиш на премии "Оскар 2020" стала мемом Фото: twitter.com/ihannoa

В лос-анджелесском театре Долби в ночь с 9 на 10 февраля прошла церемония вручения премии "Оскар-2020". Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список всех победителей, а также оценил худшие наряды знаменитостей на красной дорожке. Естественно, не обошлось и без курьезов и нелепых ситуаций.

Итак, триумфатором "Оскара-2020" стал фильм "Паразиты". Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо забрал статуэтки за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший иностранный фильм и лучший оригинальный сценарий. Во время своего выступления Чжун Хо пообещал на радостях пить до утра.

А когда слово взяла продюсер фильма, корейский медиа-магнат Мики Ли, на сцене неожиданно пропали огни, сигнализируя об окончании времени ее выступления. Однако публика кинотеатра начала скандировать: "Up! Up! Up!", требуя техникам дать возможность Мики Ли завершить свою речь.

Мемом стала реакция 18-летней певицы Билли Айлиш на шуточную песню актрис Кристен Уиг и Майи Рудольф.

Аудитория в целом подпевала и пританцовывала. Но только не Мартин Скорсезе.

Актриса Бри Ларсон опубликовала в своем Instagram, как режиссер Тайка Вайтити, получивший "Оскар" в номинации "Лучший адаптированный сценарий" к фильму "Кролик Джоджо", прячет свою золотую статуэтку под сидение сидящей перед ним женщины.

Известный актер Том Хэнкс внезапно опустился на красную дорожку и начал отжиматься прямо в своем смокинге вместе с сержантом армии США.

Джеймс Корден и Ребел Уилсон, сыгравшие в экранизации мюзикла "Кошки", в костюмах кошек вручают награду за лучшие визуальные эффекты.

10-летняя актриса Джулия Баттерз из фильма "Однажды в Голливуде" пришла на церемонию в наряде от Christian Siriano со сферической сумочкой со стразами, в которой спрятала бутерброд с индейкой.

Режиссер восьмого эпизода "Звездных войн" и детектива "Достать ножи" Райан Джонсон нацепил запонки с поргами.

Натали Портман надела плащ Dior с вышитыми на нем именами женщин-режиссеров, которых не номинировали на "Оскар":

Лорин Скафария ("Стриптизерши");

Мариэль Хеллер ("Прекрасный день по соседству");

Грета Гервиг ("Маленькие женщины");

Лулу Ванг ("Прощание");

Альма Харель ("Лапочка");

Селин Сьямма ("Портрет девушки в огне");

Мати Диоп ("Атлантика");

Мелина Матсукас ("Квин и Слим").

А вот Киану Ривз, случайно попавший в украинский учебник по истории, неожиданно пришел на "Оскар-2020" с мамой – 76-летней художницей по костюмам Патрисией Тейлор.

Удивил публику и 45-летний Леонардо ДиКаприо, который раньше часто появлялся на красных дорожках со своей мамой Глорией. На этот раз звезда Голливуда пришла с возлюбленной, 22-летней Камилой Морроне.

Не обошлось и без неожиданных встреч – певец Филипп Киркоров на премии "Оскар"!

