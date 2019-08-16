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Реакция собаки на новорожденную девочку умилила сеть: видео

Ролик набрал множество комментариев от пользователей, которых растрогало происходящее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:23
Реакция собаки на ребенка взорвала сеть
Реакция собаки на ребенка взорвала сеть
Фото: Pixabay

Видео с собакой, которая забавно встречала дома новорожденную девочку, растрогало пользователей сети. Эти кадры появились на YouTube накануне и набрали уже почти 370 тысяч просмотров. 

В ролике запечатлено, как золотистый ретривер по кличке Бирра обнюхивает крохотную девочку и пытается лизать ей пятки. Собака выглядит взбудораженной: очевидно, она впервые увидела ребенка. 

Смотрите видео: спасенная украинской парой собака стала звездой Instagram

Ролик набрал множество комментариев от пользователей, которых умилило происходящее: "Прекрасная семья! Собака подарила малышке первую в ее жизни щекотку", "Золотистые ретриверы – лучшие. Когда я был маленьким, моя собака гуляла со мной и при необходимости отводила домой", "Это прекрасно. Собака знакомится со своей младшей сестренкой. Бесценно", "Могу я поменять подгузник? Я буду отличной няней!". 

Напомним, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров. Героями записи являются хозяева собаки и сам питомец.

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