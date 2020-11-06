Реакцию парня на обнажившуюся в супермаркете модель Playboy сняли на видео

25-летняя Аманда Мартин устроила очередную провокацию

25-летняя манекенщица Аманда Мартин, которая прославилась благодаря откровенным съемкам для мужского журнала Playboy, устроила провокацию в супермаркете. Девушка обнажила грудь перед незнакомцем и сняла это на видео. На ролик обратили внимание журналисты таблоида Daily Star.

На опубликованном видео показано, как Аманда в синих лосинах идет вдоль торговых полок с продуктовой тележкой. Затем модель расстегивает джинсовую куртку перед незнакомцем. При этом на ней нет бюстгальтера.

Реакция парня рассмешила поклонников Аманды Мартин. В комментариях под видео они начали шутить и высмеивать эту провокацию.

"Это очень смешно, посмотрите на его удивленное лицо", "По-моему, твоей внешний вид и без обнажения – это провокация", "Детка, полегче", "Аманда, ты сделала день этого парня чуточку лучше", "Просто нет слов", "Счастливый человек", "Нужно было и лосины снять", – пишут юзеры.

Напомним, на днях модель в сексуальном топе не хотели пускать в самолет. Ее заставили прикрыться джемпером. Кроме этого, мы писали, как модель нестандартной внешности впервые снялась для Playboy.

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