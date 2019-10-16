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Ребенок поймал акулу весом 314 кг: невероятное фото

Предыдущий рекорд принадлежит рыбаку Яну Хиссею

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:33
Рыбак поймал смертоносную акулу весом 314 килограммов
Рыбак поймал смертоносную акулу весом 314 килограммов
Фото: FOX NEWS

Восьмилетний житель Австралии Джейден Миллауро рыбачил с отцом Джонатаном и капитаном судна на юге Сиднея и поймал гигантскую тигровую акулу весом 314 килограммов. Вернувшись на берег, команда рыбаков обнаружила, что пойманная рыба может установить рекорд. Об этом сообщает Daily Mail.

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Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Предыдущий рекорд принадлежит рыбаку Яну Хиссею. В 1997 году он выловил тигровую акулу весом 312 килограммов и зафиксировал размеры улова в Международной ассоциации, которая отслеживает рекорды по рыболовству по категориям рыб.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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