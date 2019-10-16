Ребенок поймал акулу весом 314 кг: невероятное фото

Предыдущий рекорд принадлежит рыбаку Яну Хиссею

Рыбак поймал смертоносную акулу весом 314 килограммов Фото: FOX NEWS

Восьмилетний житель Австралии Джейден Миллауро рыбачил с отцом Джонатаном и капитаном судна на юге Сиднея и поймал гигантскую тигровую акулу весом 314 килограммов. Вернувшись на берег, команда рыбаков обнаружила, что пойманная рыба может установить рекорд. Об этом сообщает Daily Mail.

Тигровые акулы считаются крайне опасными для человека. Они вырастают в среднем до 4,25 метра в длину и весят до 635 килограммов. В Книгу рекордов Гиннесса занесена особь длиной 5,5 метра, которая весила полторы тонны.

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Предыдущий рекорд принадлежит рыбаку Яну Хиссею. В 1997 году он выловил тигровую акулу весом 312 килограммов и зафиксировал размеры улова в Международной ассоциации, которая отслеживает рекорды по рыболовству по категориям рыб.

Ранее был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой. Также "Сегодня" показывали видео, на котором горбатый кит спасает женщину-исследователя от акулы.

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