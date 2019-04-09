Ребенок случайно заблокировал iPad на 48 лет

Отец оставил своего трехлетнего сына наедине с устройством

Сын заблокировал iPad отца Фото: Pixabay

Сын заблокирован на ближайшие 48 лет Apple iPad своего отца, журналиста New Yorker Эвана Осноса. Это произошло после того, как мужчина оставил своего трехлетнего сына наедине с устройством, сообщил он в Twitter.

Эван Оснос обратился к подписчикам за советом. "Эээм, это похоже на фейк, но так выглядит сегодня наш iPad, после того как его (многократно) пытался разблокировать трехлетний ребенок. Есть идеи?" — написал он. К публикации журналист приложил фотографию, на которой указано, что iPad заблокирован и будет доступен для входа только через 25 536 442 минуты.

Многие постарались подсказать журналисту варианты решения проблемы. Чаще всего упоминалась необходимость переустановить операционную систему на планшете и восстановить данные из резервной копии. Но некоторые предложили не спешить с восстановлением и подождать 48 лет. Один из пользователей пошутил, что таким образом у отца есть отличный подарок на 52-летие сына.

Напомним, малыш случайно заблокировал iPhone мамы на 47 лет. Также мы сообщали, что новые проблемы с iPhone X: смартфон причиняет владельцам физическую боль.

Смотрите также в сюжете о том, как смартфоны следят за нами:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram