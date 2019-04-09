Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ребенок случайно заблокировал iPad на 48 лет

Отец оставил своего трехлетнего сына наедине с устройством

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:03
Сын заблокировал iPad отца
Сын заблокировал iPad отца
Фото: Pixabay

Сын заблокирован на ближайшие 48 лет Apple iPad своего отца, журналиста New Yorker Эвана Осноса. Это произошло после того, как мужчина оставил своего трехлетнего сына наедине с устройством, сообщил он в Twitter.

Эван Оснос обратился к подписчикам за советом. "Эээм, это похоже на фейк, но так выглядит сегодня наш iPad, после того как его (многократно) пытался разблокировать трехлетний ребенок. Есть идеи?" — написал он. К публикации журналист приложил фотографию, на которой указано, что iPad заблокирован и будет доступен для входа только через 25 536 442 минуты.

Многие постарались подсказать журналисту варианты решения проблемы. Чаще всего упоминалась необходимость переустановить операционную систему на планшете и восстановить данные из резервной копии. Но некоторые предложили не спешить с восстановлением и подождать 48 лет. Один из пользователей пошутил, что таким образом у отца есть отличный подарок на 52-летие сына.

Напомним, малыш случайно заблокировал iPhone мамы на 47 лет. Также мы сообщали, что новые проблемы с iPhone X: смартфон причиняет владельцам физическую боль.

Смотрите также в сюжете о том, как смартфоны следят за нами:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Samsung выпустила планшет со стилусом S Pen: фото Цитрус назвал цены на новинки Apple iPad mini и iPad Air Apple показала новые и мощные iPad Air и iPad Mini Названы преимущества iPad Pro над ноутбуком
видео США курьез планшет блокировка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Семейное фото Игоря Николаева поразило поклонников
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой

Популярные статьи

7 апреляFun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

7 апреляFun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

7 апреляТехно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

7 апреляFun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

7 апреляFun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

7 апреляШоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

7 апреляШоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

7 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляШоу-бизнес

"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

Новости партнеров

Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей
Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Леонид Хейфец откровенно о Дорониной, Миронове и Борисове
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Официально: Екатерина Кухар вышла замуж
Официально: Екатерина Кухар вышла замуж
Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу
Горячая красотка, которая хотела быть моделью, а ведет передачу
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана
Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана
Розкішна модель, яка врятувала кар'єру молодій зірці Аякса. Фото
Розкішна модель, яка врятувала кар'єру молодій зірці Аякса. Фото