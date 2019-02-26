Ребенок спустя 31 год после похищения случайно нашел свою семью: видео

Долгие годы родителям не было ничего известно о судьбе мальчика

Мальчик нашел родителей спустя 31 год Фото: Pixabay

Спустя 31 год после похищения мальчик из Китая по имени Чэнь Сюэпин случайно нашел своих родных. На трогательное видео воссоединение семьи обратило внимание издание South China Morning Post.

Журналисты издания сообщают, что в 1988 году неизвестные похитили трехлетнего Чэня у родителей, работавших на тот момент на стройке в провинции Гуйчжоу. Супруги весь день пытались найти сына, а затем потратили все сбережения на его поиски по всей стране, но им так и не удалось обнаружить ребенка. Как только у них появилась возможность, они предоставили образцы ДНК в полицию для базы данных о пропавших и похищенных детях.

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Долгие годы родителям не было ничего известно о судьбе ребенка. Они так бы и никогда не встретились, если бы не случайность. В конце 2018 года отцу и матери мальчика сообщили, что их похищенный ребенок вырос в семье в провинции Хэбэй на другом конце страны под именем Цинь Юйцзе. Это выяснилось благодаря тесту ДНК, который их биологический сын сдавал для устройства на работу в 2018 году. Полицейские связались с ним и назвали имена его предполагаемых родителей. В феврале 2019 года был проведен повторный ДНК-тест, подтвердивший их родство.

Как только Цинь узнал результаты теста, он отправился в деревню в провинции Сычуань, где живут родители, с женой и ребенком. На ролике он обнимает плачущих родителей и говорит, что годами пытался вычислить, кто они. Поздравить семью с воссоединением пришли сотни человек из соседних деревень.

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