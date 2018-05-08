Ребенок вышел из комы после согласия родителей отдать его на органы

Доктора заявили, что мальчик "никогда не станет снова нормальным"

13-летний американец по имени Трентон Мак Кинли из штата Алабама вышел из комы после того, как родители приняли решения отдать его на органы и подписали соответствующие документы.

Мальчик попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой около двух месяцев назад: небольшой прицеп для трейлера, в котором он сидел, перевернулся и ударил ребенка по голове. Доктора заявили, что мальчик "никогда не станет снова нормальным".

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Врачи утверждали, что кислородное голодание повредило мозг ребенка, "поэтому если он и выживет, то останется прикованным к аппарату жизнеобеспечения". После этих слов родители решили подписать согласие на передачу органов мальчика нуждающимся в них детям.

Однако за день до того, как Трентона должны были отключить от аппарата искусственного кровообращения, он неожиданно начал дышать, встал с кровати и смог общаться, используя сложные предложения. Сейчас у мальчика каждый день случаются припадки, и он страдает от головных болей. Юный американец верит, что побывал в раю: "Я был среди поля и шел вперед. Меня однозначно спас бог, даже доктора так говорят".

Напомним, в Китае ребенок "воскрес" во время похорон.

Ребенок, который, согласно заключению медиков китайской провинции Аньхой, скончался, вдруг ожил во время траурной церемонии прямо перед кремацией.



Спасло младенца, которому от роду всего один месяц, то, что он вдруг заплакал в зале для прощаний местного крематория. Родители тяжелобольного мальчика согласились прекратить курс лечения в больнице по рекомендации врачей. После этого они получили свидетельство о смерти ребенка и организовали похороны.