Редчайшего дельфина-альбиноса обнаружили в Черном море: фото

Встречу с необычным дельфином гиды считают хорошей приметой

В Черном море (Судакская бухта) обнаружили редчайшее животное – дельфина-альбиноса, который имеет белый окрас из-за врожденного отсутствия пигмента меланина. Подобные особи крайне редко встречаются в естественной среде обитания, утверждают эксперты.

По данным издания "Кубань 24", в Черном море живет только одна белоснежная афалина – вожак стаи дельфинов. Ее сородичи часто выплывают к людям, но она сама предпочитает держать дистанцию. Встречу с необычным дельфином гиды считают хорошей приметой.

Подобную особь видели в Средиземном море, косатка-альбинос обитает у берегов Камчатки, а белого кита-горбача встречали в районе Калифорнии. Ученые предполагают, что светлый окрас афалины – результат генетических мутаций.

Смотрите видео: ученые запечатлели расправу двух косаток над дельфином

Напомним, у берегов ОАЭ обнаружена крупнейшая в мире популяция индийского горбатого дельфина. Кроме этого, мы писали, как дельфины помогли рыбакам ловить рыбу.

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