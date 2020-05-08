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Редкая мутация: показали змею с двумя головами, которые сражаются за еду

Двухголовым рождается одно из 100 тысяч живых существ в мире, говорят эксперты

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:22

Любитель дикой природы, фотограф из индийского округа Кендуджхар (штат Одиша) по имени Ракеш Мохалик нашел в лесу двухголовую змею. По словам экспертов, подобная аномалия встречаются редко – двухголовым рождается одно из 100 тысяч живых существ в мире, пишет издание Daily Star.

Длина пресмыкающегося – 14 сантиметров. У него две полностью сформированных головы: обе функционируют независимо друг от друга и сражаются за еду. На каждой голове есть по два глаза и один язык.

Ракеш Мохалик рассказывает, что таким существам непросто выжить в дикой природе. "Одна ее голова развита чуть сильнее другой", – сказал он и отметил, что выпустил змею на свободу.

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К слову, двуглавые животные во многих культурах считаются предвестниками беды. Также они часто вспоминаются в мифологии.

Напомним, ранее герпетолога Каустава Чакраборти из лесного хозяйства в индийской деревне Экаруки на северо-востоке штата Западная Бенгалия удивила двуглавая моноклевая кобра. Предположительно, эта особь имеет две головы из-за неправильного разделения эмбриона или из-за воздействия факторов окружающей среды. Кроме этого, мы писали, что в США родилась двухголовая змея с двумя сердцами.

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