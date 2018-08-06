Редкая патология: на свет появилась "зубастая" девочка

Спустя 12 дней после рождения единственный зуб пришлось удалить

Девочка родилась с аномалией. Фото: pixabay

В Англии родилась девочка, которая посетила стоматолога на 12-й день после своего рождения. Дело в том, что новорожденная появилась на свет с одним зубом. По словам матери, единственный зуб шатался, поэтому извлечь его решили с помощью врача. Таким образом, ребенок стал самым молодым пациентом стоматолога города Плимут в графстве Девон.

Девочка родилась с одним зубом Фото: из открытых источников

Перед процедурой в стоматологии десну вокруг зуба девочки помазали обезболивающим кремом, так как новорожденная еще слишком мала и применять анестезию было бы опасно. Мать девочки призналась, что не смогла спокойно наблюдать за происходящим и в слезах покинула кабинет стоматолога.

Согласно статистическим данным, только один ребенок из двух тысяч новорожденных имеет натальные зубы. Эти зубы, как правило, шаткие, потому что их корни еще недостаточно развиты. Медики считают, что важно вовремя удалить врожденный зуб, так как его наличие может привести к проблемам с грудным вскармливанием, ранениям и язвам языка ребенка и попаданию отслоившегося зуба в дыхательные пути новорожденного.

Напомним, ранее мы писали, что 7-летняя австралийка Шила Инь обладает уникальной шевелюрой. Девочка родились редкой генной мутацией, которая сделала ее волосы неукладываемыми. Кроме Шила, в мире есть всего 100 человек с этим синдромом непослушных волос.

Кроме этого, сайт "Сегодня" писал, что австралийка страдает из-за аномального роста груди 11 размера: опубликованы фото.