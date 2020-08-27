Редкую двуглавую змею удалось запечатлеть на фото

После рождения рептилия прожила совсем недолго

Профессиональный змеелов Грейсон Гетти в американском штате Аризона выловил двухголового техасского гремучника. Об этом сообщает издание The Tribune.

Компания Rattlesnake Solution, где работает Гетти, опубликовала снимки двухголового змееныша в соцсетях. На пугающем фото видна короткая, но очень пухлая молодая гремучая змея с двумя полностью развитыми головами.

"Поскольку я увлекаюсь змеями, я хотел найти какой-то способ, чтобы сохранить эту змею. За годы работы у меня накопилось много безумных историй, и было бы хорошо иметь физическое доказательство одной из них. К сожалению, мне не удалось", – сказал Гетти.

По всей видимости, рептилия после рождения прожила совсем недолго.

Напомним, ранее "Сегодня" уже писали о подобном случае в США, где родилась двухголовая змея с двумя сердцами. На обнародованном в Сети ролике показано, как удав асинхронно шевелит головами и выпускает языки.

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Кроме этого, австралийские специалисты поймали аномальную двухголовую рептилию с синим языком.

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