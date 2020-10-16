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Рекордная сумма за птицу. В Саудовской Аравии купили самого дорогого сокола в мире

Сегодня, 11:51

Соколиная охота является частью культурного наследия Аравийского полуострова

На аукционе в Саудовской Аравии купили самца сокола за рекордную сумму. Птица обошлась ее новому владельцу в 173 тысячи долларов.

Торги на аукционе устроили члены Саудовского соколиного клуба, ведь совсем скоро начинается зимний сезон охоты. Примечательно, что сумма, которую отдали за птицу – максимальная в истории. В клубе рассказали, что сокол, весом 1,1 кг был пойман в дикой природе в Хафер-эль-Батине на северо-востоке Саудовской Аравии.

Соколиная охота является частью культурного наследия Аравийского полуострова. Поэтому только в Саудовской Аравии ежегодно вылавливают и убивают более двух с половиной миллионов ловчих птиц.

Стоит отметить, что соколы, которые способны развивают скорость более 300 километров в час, признаны на международном уровне как вид, находящийся под угрозой исчезновения. В разных странах действуют разные правила, регулирующие их продажу, отлов, разведение и охоту.

Ранее мы выясняли про черепах, которые оказались под угрозой исчезновения. В Колумбии спасли 80 детенышей черепах редкого вида.

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Саудовская Аравия птица сокол аукционы
Источник: Сегодня
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