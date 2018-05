Репортаж о наркоферме чуть не накрылся: курьезное видео

Во время прямого включения ведущий растерялся

Корреспондент американского телеканала KMTV Кэмерон Такер посвятил свой репортаж ферме семьи Хартли, на земле которых полиция обнаружила 88 кустов каннабиса. Во время прямого включения ведущий слегка растерялся при виде незнакомца, который стремительно покинул кадр. Юноша нес горшок с неопознанным лиственным растением. Увидев камеру, парень резко убежал.

.@KMTV_Kent @KMTVCam wasn't expecting THIS to happen live on #KentTonight earlier... pic.twitter.com/0dVm3AeSNg