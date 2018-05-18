Репортаж о наркоферме чуть не накрылся: курьезное видео

Во время прямого включения ведущий растерялся

Репортаж о наркоферме чуть не накрылся. Фото: кадр из видео

Корреспондент американского телеканала KMTV Кэмерон Такер посвятил свой репортаж ферме семьи Хартли, на земле которых полиция обнаружила 88 кустов каннабиса. Во время прямого включения ведущий слегка растерялся при виде незнакомца, который стремительно покинул кадр. Юноша нес горшок с неопознанным лиственным растением. Увидев камеру, парень резко убежал.

Большинство зрителей решило, что молодой человек с цветком – подставной актер, призванный оживить эфир местного телевидения. Однако Такер утверждает, что случай подлинный и, по его мнению, поведение парня вовсе не подозрительно, а скорее продиктовано смущением при виде телекамер.

Напомним, в сети обратили внимание на выпуск британского шоу This Morning, гостья которого – 44-летняя жительница Лондона Доун Козинс пожаловалась ведущим на повышенное внимание мужского пола.

Также мы сообщали, что певица из Великобритании Джемма Коллинз попала в неприятную историю во время своего выступления на фестивале Best TV Show. В тот момент, когда артистка объявляла победителя в номинации "Лучшее ТВ-шоу", она провалилась в люк, через который на сцену поднимались участники шоу. Инцидент был снят на видео и обнародован в сети.

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