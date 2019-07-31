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Репортер снимал сюжет о наводнении и чуть не утонул: видео

Пакистанский журналист телеканала GTV Азадар Хуссейн шокировал зрителей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:10
Пакистанский журналист снял репортаж, находясь в реке
Пакистанский журналист снял репортаж, находясь в реке
Фото: Depositphotos

В сети стал вирусным ролик с пакистанским тележурналистом в главной роли: мужчина снял репортаж о затоплении реки Синд в Пенджабе на этой неделе, будучи почти полностью погруженным в воду. На опубликованных кадрах можно увидеть, как репортер телеканала GTV Азадар Хуссейн стоит в реке с микрофоном в руках. Несмотря на риск для жизни, он оставался спокойным.

Репортаж Азарда быстро стал вирусным – люди во всем мире одобрили его приверженность к делу. Но были и те, кто предположил, что мужчина не в своём уме, ведь подвергать себя такой опасности исключительно ради новостей – не нормально.

Смотрите видео: ведущая провела прямой эфир с огромным пауком на плече, не зная об этом

Несмотря на всю серьезность ситуации, сложившейся с потопами в Пакистане, пользователи в сети не смогли удержаться от шуток. Один написал, что у Хуссейна "высокий уровень приверженности своей профессии", другой заключил, что его репортажи действительно очень "глубокие".

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Ранее "Сегодня" писали, как ведущих радиостанции ограбили в прямом эфире. Кроме этого, мы рассказывали о ведущем, который в прямом эфире спас жизнь умирающему самоубийце.

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Источник: Сегодня
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