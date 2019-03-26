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Репортер жестко опозорился на весь мир: видео

Журналист готовился к эфиру в Сирии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:53
Репортер сделал укладку слюной
Репортер сделал укладку слюной
Фото: Pixabay

В Twitter стало вирусным видео, на котором репортер сделал укладку слюной, не зная, что он в прямом эфире.

На кадрах видно журналиста NBC Мэтта Брэдли, который готовится к эфиру в Сирии. Его заблаговременно вывели в эфир, и зрители увидели, как Мэтт плюет на руку и приглаживает слюной волосы. Те же манипуляции он выполняет и другой рукой. После "укладки" он переспрашивает у напарника, удалось ли ему исправить прическу.
 

Видео с Брэдли просмотрели более восьми миллионов раз. Юзеры назвали поступок Мэтта отвратительным.

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Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также мы сообщали, что забавные ляпы журналистов собрали в одном видео. В ролике блогер собрал много десятков эпизодов нештатных ситуаций в прямом эфире: бой приглашенных в телевизионную студию гостей, пьяная ведущая новостей, корреспонденты-нахалы и забавные люди в кадре.

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Источник: Сегодня
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