Решена судьба расхохотавшейся в эфире российской телеведущей: видео

Директор ГТРК "Камчатка", где работает Александра Новикова, сделал заявление

Александра Новикова Фото: instagram.com/sashanovikova2015

Российскую телеведущую Александру Новикову, которая расхохоталась из-за индексации льгот в РФ, пообещали не увольнять. Об этом директор ГТРК "Камчатка" Алексей Костылев рассказал агентству "Камчатка-информ".

"Это рабочий материал, в эфир он не выходил. На видео Александра не использует нецензурные выражения, ведет себя вполне пристойно. Ну, оговорилась, смеется. Что в этом криминального?" – прокомментировал Костылев.

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Видео: instagram.com/pulya.ne.dura

Кроме этого, в медиахолдинге ВГТРК, где работает Новикова, вычислили человека, слившего в Сеть скандальный ролик с ведущей. "Мы знаем, кто выложил видео, но оставим это. Это наши проблемы", – заявил в комментарии для проекта "Подъем!" Алексей Костылев. Он также подчеркнув, что никто из сотрудников пока не наказан за инцидент.

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Напомним, ранее мы писали, как украинская телеведущая жестко оконфузилась в прямом эфире. Также "Сегодня" собрали забавные ляпы журналистов в одном видео.

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