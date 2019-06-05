Ревнивая жена жестко отомстила неверному супругу: видео

Австралийка разбила железной лестницей окно в автомобиле своего мужа

В понедельник, 3 июня, в сети появилось видео, на котором очевидец из Сиднея (Австралия) показывает последствия семейной драмы. По его словам, ревнивая жена разбила железной лестницей окно в автомобиле своего супруга. Таким образом она решила отомстить мужчине, заметив, что его машина припаркована у борделя, сообщает таблоид Daily Mail.

"Я спускался по дороге, остановился и увидел, как эта женщина впихивает лестницу в окно", – рассказал заметивший австралийку участник группы Humans of Bankstown в Facebook.

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Комментаторы пошутили, что мужчина мог приехать в бордель, чтобы проверить трубы или проводку, а его ревнивая жена все неправильно поняла. "Думаю, что это ошибка. Ну или он несправный глупец, если не подумал о том, что его машину возле борделя может увидеть кто-то из друзей или родственников", – подметил один из юзеров.

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