Резко выросшая грудь превратила жизнь женщины в ад: фото

Элис Уискин из Великобритании лишилась полноценной жизни из-за огромного бюста

Элис Уискин страдает из-за огромной груди Фото: Kent live

26-летняя британка Элис Уискин из города Дартфорд (графство Кент, Великобритания) пожаловалась журналистам, что из-за огромной груди она лишилась полноценной жизни. Историю женщины обнародовало издание Kent live.

Элис утверждает, что ее бюст за год резко вырос на пять размеров (сейчас 13-й) и мешает выполнять элементарную работу по дому. Кроме этого, у женщины постоянно болит спина, из-за чего она не может долго ходить и держать свою двухлетнюю дочь на руках.

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Британка уже начала сбор денег на операцию по уменьшению груди. Она пообещала пожертвовать удаленную ткань для излечившихся от рака груди пациентов, которые собираются восстанавливать молочные железы хирургическим путем. "Я хочу помочь тем, кому это нужно. Грудь – визитная карточка женщины", – отметила Уискин.

Элис Уискин Фото: Kent live Элис Уискин Фото: Kent live Элис Уискин Фото: Kent live Элис Уискин Фото: Kent live Элис Уискин Фото: Kent live 1/5

Врачи предупредили женщину, что после хирургического вмешательства она не сможет кормить детей грудью. По прогнозам, после четырехчасовой операции бюст пациентки станет пятого или шестого размера.

Ранее "Сегодня" уже писали о подобной проблеме у австралийки, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера. Кроме этого, мы рассказывали о жизни россиянка с "грудью несуществующего размера".

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