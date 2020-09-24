Роботы-официанты обслуживают гостей в британском ресторане: видео
Таким образом удалось снизить риск заражения коронавирусом
В городе Милтон-Кейнс работает первый в Великобритании ресторан, посвященный научно-фантастическим роботам, – Robotazia. Питание и напитки в заведении подают четыре механических официанта.
Сотрудники на микросхемах оказались настолько добросовестными, что теперь руководство заведения хочет пополнить штат еще двумя работами: один будет встречать гостей на входе, а второй – наливать пиво.
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По словам владельцев, таким образом удалось снизить риск заражения коронавирусом, а также развлечь посетителей, особенно детей.
Robotazia – это детище соучредителя Марка Суоннелла, который в течение пяти лет создавал роботизированные изобретения из переработанных материалов. Ресторан открыли в августе 2020 года. Он работает шесть дней в неделю с 12:00 до 21:00.
Владельцы надеются со временем открыть второй ресторан, чтобы продемонстрировать еще больше своих творений.
Напомним, роботы и железные собаки заменили зрителей на стадионе в Японии. Кроме этого, в Таиланде создали роботов, чтобы больные коронавирусом не заражали врачей.
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