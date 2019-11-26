Родился мальчик с абсолютно аномальной внешностью: фото

В настоящее время ребенок проходит лечение в отделении интенсивной терапии

Женщина родила ребенка с двумя головами и тремя руками Фото: Ignacio Campo / Unsplash

21-летняя Бабита Ахирвар из индийского штата Мадхья-Прадеш родила необычного ребенка с двумя головами и тремя руками. По словам медиков, такая аномалия встречается в одном случае на миллион новорожденных. В настоящее время ребенок проходит лечение в отделении интенсивной терапии под пристальным наблюдением группы врачей. Об этом пишет портал NDTV.

Бабита Ахирвар родила мальчика с двумя головами Фото: catersnews

Жительница Индии вышла замуж полтора года назад. Вскоре они с мужем решили завести ребенка. На 35 неделе беременности паре сообщили, что у них будет двойня. Однако в воскресенье, 24 ноября, на свет появился лишь один ребенок.

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Работники больницы города Видиша сообщили, что у новорожденного одно сердце, но две головы и три руки. Врачи назвали чудом, что мальчик родился здоровым.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками. Медики предположили, что изначально должна была родиться тройня, но два плода соединились. Отмечается, что за время беременности женщина ни разу не сделала УЗИ, поэтому не знала о возникших проблемах.

Но не всегда аномалии смертельны или требуют борьбы за жизнь. После того, как в сети показали фото школьника с редким "синдромом оборотня", оказалось, что Лалит Патидар достаточно популярен в школе, однако иногда незнакомцы кидают в него камни и обзывают. Несмотря на это, он привык к своей внешности и чувствует себя с ней комфортно.

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