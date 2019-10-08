Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

Свами Шивананда выглядит гораздо моложе своих лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:49
Свами Шивананда
Свами Шивананда
Фото: imagevars.gulfnews.com

Сотрудников аэропорта Абу-Даби, ОАЭ, удивил 123-летний индийский монах Свами Шивананда. Вероятно, самый старый житель планеты направлялся из родного края в Лондон c пересадкой в Дубае. Согласно паспорту, он родился 8 августа 1896 года в индийском городе Калькутта. Об этом сообщает Daily Mail.

Свами Шивананда выглядит гораздо моложе своих лет. По словам мужчины, секрет его долголетия – йога, дисциплина и целибат. В 2016 году монах рассказал, что смог дожить до 120 лет, потому что отказался от секса и не употреблял пищу со специями. "Я питаюсь очень просто – отварные продукты без масла или пряностей. Я не пью молоко и не ем фрукты, потому что это изысканная пища", – отметил индиец.

Смотрите видео: умерла самая старая женщина планеты

Мужчина ранее рассказал журналистам историю своей жизни: в пятилетнем возрасте он потерял родителей. Родственники отдали его на воспитание гуру, с которым он путешествовал по Индии. Повзрослев, Шивананда решил посвятить свою жизнь монашеству. Свами признался, что живет очень скромно: например, спит на полу, подкладывая под голову деревянный брусок.

123-летний индийский монах Свами Шивананда
123-летний индийский монах Свами Шивананда
Фото: imagevars.gulfnews.com

Ученики монаха нередко советовали ему подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и зафиксировать себя как самого пожилого жителя планеты.

Напомним, в 2018 годув Чили умер старейший в мире холостяк. Селин Харамильо родился 25 июля 1896 года. Однако никакие документы, которые могли бы это подтвердить, не сбереглись. Селин Харамильо никогда не был женат и у него нет родственников.

Также мы писали про 112-летнего Исраэля Кристала, который пережил холокост и находился в концентрационном лагере Освенцим, и был признан самым старым жителем планеты. Примечательно, что Кристал был признан рекордсменом-долгожителем только после того, как в Польше нашлись документы, которые подтвердили его возраст. В архивах обнаружили материалы, свидетельствующие, что мужчина жил в городе Лодзь в 1918 году. Тогда ему было 15 лет.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Японка стала старейшей жительницей Земли 102-летний атлет сорвал овации во время забега на 100 метров Рекорд Украины: в Пенсионном фонде подсчитали супердолгожителей В Америке сыграли взрослую свадьбу: молодым больше 100 лет
видео Индия ОАЭ рекорд долгожители невероятное
Реклама

Новости партнеров

"Навіщо? Про що жити?": слова Заворотнюк приголомшили багатьох
Ученые назвали самую «раковую» пищу
Ученые назвали самую «раковую» пищу
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019

Популярные статьи

Вчера, 14:43Fun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

Вчера, 13:27Fun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

Вчера, 11:58Шоу-бизнес

ТОП-10 звезд, которые сделали пластические операции

Вчера, 11:24Fun

Пугающий маникюр невесты на свадьбе шокировал сеть: фото

Вчера, 10:34Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Вчера, 08:22Fun

Кот после ночи с пятью кошками попал под капельницу: фото

6 октябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 октябряШоу-бизнес

Пиар-директор Заворотнюк отреагировала на слухи о смерти актрисы

6 октябряEvents

Каникулы 2019-2020 в школе: когда и сколько будут отдыхать ученики

6 октябряАфиша

На 34-м году жизни умерла украинская актриса Марина Куклина

6 октябряТехно

Samsung Galaxy S11 получит фотокамеру NASA со спектрометром

6 октябряFun

День учителя 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

6 октябряШоу-бизнес

Страстная Даша Астафьева обнажилась перед камерой

6 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

5 октябряШоу-бизнес

Джамала обнажила стальной пресс и рассказала о краже

Новости партнеров

Какие знаки зодиака самые веселые и общительные
Какие знаки зодиака самые веселые и общительные
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
41-летняя Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
7 простых приемов макияжа, которые помогут стать неотразимой
7 простых приемов макияжа, которые помогут стать неотразимой
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Жена Степаненко демонстрирует идеальную фигуру на пляжах Турции
Как удалить шерсть с мягкой мебели, если в доме животное
Как удалить шерсть с мягкой мебели, если в доме животное