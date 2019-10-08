Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

Свами Шивананда выглядит гораздо моложе своих лет

Свами Шивананда Фото: imagevars.gulfnews.com

Сотрудников аэропорта Абу-Даби, ОАЭ, удивил 123-летний индийский монах Свами Шивананда. Вероятно, самый старый житель планеты направлялся из родного края в Лондон c пересадкой в Дубае. Согласно паспорту, он родился 8 августа 1896 года в индийском городе Калькутта. Об этом сообщает Daily Mail.

Свами Шивананда выглядит гораздо моложе своих лет. По словам мужчины, секрет его долголетия – йога, дисциплина и целибат. В 2016 году монах рассказал, что смог дожить до 120 лет, потому что отказался от секса и не употреблял пищу со специями. "Я питаюсь очень просто – отварные продукты без масла или пряностей. Я не пью молоко и не ем фрукты, потому что это изысканная пища", – отметил индиец.

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Мужчина ранее рассказал журналистам историю своей жизни: в пятилетнем возрасте он потерял родителей. Родственники отдали его на воспитание гуру, с которым он путешествовал по Индии. Повзрослев, Шивананда решил посвятить свою жизнь монашеству. Свами признался, что живет очень скромно: например, спит на полу, подкладывая под голову деревянный брусок.

123-летний индийский монах Свами Шивананда Фото: imagevars.gulfnews.com

Ученики монаха нередко советовали ему подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и зафиксировать себя как самого пожилого жителя планеты.

Напомним, в 2018 годув Чили умер старейший в мире холостяк. Селин Харамильо родился 25 июля 1896 года. Однако никакие документы, которые могли бы это подтвердить, не сбереглись. Селин Харамильо никогда не был женат и у него нет родственников.

Также мы писали про 112-летнего Исраэля Кристала, который пережил холокост и находился в концентрационном лагере Освенцим, и был признан самым старым жителем планеты. Примечательно, что Кристал был признан рекордсменом-долгожителем только после того, как в Польше нашлись документы, которые подтвердили его возраст. В архивах обнаружили материалы, свидетельствующие, что мужчина жил в городе Лодзь в 1918 году. Тогда ему было 15 лет.

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