Родительская суббота 22 февраля: что ни в коем случае нельзя делать
"Сегодня" пишет о главных обычаях, традициях, а также запретах на 22 февраля
22 февраля православные украинцы отмечают первую родительскую субботу 2020 года. Она наступает за два дня до Масленицы и за восемь дней до начала Великого поста. Вечером 21 февраля и утром 22 февраля в церквях проводят великую панихиду (парастас), во время которой верующие просят Господа явить всем умершим свою милость.
Сайт "Сегодня" пишет о главных обычаях, традициях, а также запретах первой родительской субботы 22 февраля. Узнайте, что категорически запрещено делать в этот день.
Первое упоминание о правилах поминовения усопших накануне Великого поста появились в VII веке. В этот день принято молиться за всех христиан, а также за умерших близких.
Согласно народным традициям, 22 февраля принято печь блины – одно из важнейших традиционных славянских блюд. После посещения кладбища и церкви, где в этот день проводят панихиды, люди устраивают дома поминальные обеды.
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- В этот день нельзя есть мясные продукты.
- Кроме того, на 22 февраля не принято работать, в том числе по дому. Подготовиться к празднику рекомендовалось заранее – убрать дом и приготовить основные блюда поминальной трапезы.
- Под запретом ругань, ссоры, злые мысли, даже споры.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Нищих и обездоленных, которые принимают от вас деньги или продукты, нужно попросить помолиться за усопших.
- 22 февраля запрещено злоупотреблять спиртным.
- В этот день не следует сажать растения, поскольку они, как считается, будут плохо расти и не дадут плодов.
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