Родительская суббота 22 февраля: что ни в коем случае нельзя делать

"Сегодня" пишет о главных обычаях, традициях, а также запретах на 22 февраля

22 февраля православные украинцы отмечают первую родительскую субботу 2020 года. Она наступает за два дня до Масленицы и за восемь дней до начала Великого поста. Вечером 21 февраля и утром 22 февраля в церквях проводят великую панихиду (парастас), во время которой верующие просят Господа явить всем умершим свою милость.

Сайт "Сегодня" пишет о главных обычаях, традициях, а также запретах первой родительской субботы 22 февраля. Узнайте, что категорически запрещено делать в этот день.

Родительская суббота 22 февраля: история и традиции

Первое упоминание о правилах поминовения усопших накануне Великого поста появились в VII веке. В этот день принято молиться за всех христиан, а также за умерших близких.

22 февраля отмечаем первую Родительскую субботу в 2020 году Фото: Unsplash

Согласно народным традициям, 22 февраля принято печь блины – одно из важнейших традиционных славянских блюд. После посещения кладбища и церкви, где в этот день проводят панихиды, люди устраивают дома поминальные обеды.

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Что нельзя делать в Родительскую субботу 22 февраля

В этот день нельзя есть мясные продукты.

Кроме того, на 22 февраля не принято работать, в том числе по дому. Подготовиться к празднику рекомендовалось заранее – убрать дом и приготовить основные блюда поминальной трапезы.

Под запретом ругань, ссоры, злые мысли, даже споры.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Нищих и обездоленных, которые принимают от вас деньги или продукты, нужно попросить помолиться за усопших.

22 февраля запрещено злоупотреблять спиртным.

В этот день не следует сажать растения, поскольку они, как считается, будут плохо расти и не дадут плодов.

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